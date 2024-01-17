Мир 17 января 2024, 10:45 ЕС представит в Совет по обороне доклад о помощи Украине Представитель ЕС сообщил о подготовке доклада о помощи Украине к 30 января РИА «Новости»

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Европейская внешнеполитическая служба готовит к заседанию Совета ЕС по обороне, намеченному на 30 января, доклад по европейской помощи Украины. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя Евросоюза.

По словам собеседника, решение об аудите связано с выводами саммита ЕС, состоявшегося в декабре 2023 года. Тогда члены Евросоюза хотели пересмотреть финансирование для Украины. На фоне этого встал вопрос об общей помощи, которую уже получил Киев. Это укладывается в рамки новой дискуссии о последующей поддержке Украины.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее предложил запланировать на 2024-2027 годы выделение Украине 20 миллиардов евро. Однако инициатива не получила одобрения среди членов ЕС из-за сложной экономической обстановки в Европе. К тому же, явной противницей выделения денежного транша Киеву является Венгрия.

На Западе пытаются найти средства для передачи Украине. В том числе рассматривается вариант конфискации замороженных российских активов. Однако такое решение может нанести серьезный удар по ЕС.