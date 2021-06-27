ЕС предрекли проблемы на Украине после предложения Меркель провести саммит с Путиным

Европейский союз «допетляется», если проведет саммит с Россией и начнет нормально общаться с Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Так экс-министр отреагировал на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит ЕС с участием российского руководства.

«Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией. <…> Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло. <…> И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», — сказал Климкин.

Он добавил. что если ЕС вернется к нормальным отношениям с Россией, это будет означать, что «принципы и ценности объединения куда-то очень далеко засунули».

Ранее Меркель и Макрон выступили за саммит Евросоюза с Россией. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что это мероприятие не состоится, так как его идея не прошла через бермудский треугольник «отпор, сковывание, сотрудничество». Депутат бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла поддержал идею налаживания диалога с российскими властями.