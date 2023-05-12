Мир 12 мая 2023, 09:46 ЕС предложил альтернативный способ уменьшения зависимости от России FT: ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море, чтобы снизить зависимость от РФ РИА «Новости»

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Евросоюз предложил проложить интернет-кабель по дну Черного моря, чтобы снизить зависимость от линий, проходящих через территорию России. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на документ.

«ЕС планирует использовать черноморский интернет-кабель, чтобы снизить зависимость от России», — сообщило издание.

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Газета уточнила, что кабель в 1100 километров свяжет Европу с Кавказом через международные воды Черного моря. Его стоимость составит 45 миллионов евро.

Идея призвана снизить зависимость стран Европы от наземной оптоволоконной связи, которая проходит транзитом через Россию.

Проект ЕС и Грузия рассматривали еще в 2021 году, но конфликт на Украине, возможно, ускорит его реализацию.

Возможность прокладки линии через Черное море уже изучает компания Vodafone.

Ранее Чехия заявила, что увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от России.