ЕС потребовал от России почти 300 млрд евро за импортозамещение

Европейский союз направил жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), потребовав от России 290 миллиардов евро за введение импортозамещения. Такую политику в ЕС сочли дискриминацией европейских товаров.

ВТО согласилась рассмотреть претензии Евросоюза. Спор может самым крупным в истории относительно суммы компенсации, сообщили «Известия».

В жалобе, в частности, указывается на дискриминационную, с точки зрения ЕС, оценку заявок на госзакупки. В Еврокомиссии полагают, что российские компании, связанные с государством, получают преференции и подают заявки в тендерах с заниженной стоимостью. Но после получения заказа, им все равно платят полную стоимость.

Также ЕК указала на недовольство из-за того, что российским компаниям, которые хотят закупать за границей определенную продукцию машиностроения, нужно получить разрешение внутренней комиссии по импортозамещению. А для отечественной продукции оно не требуется.

Вызвало несогласие и требование к национальным квотам при закупках, по которым до 90% товаров почти 250 групп должна составлять продукция отечественного производства. Среди них медицинские приборы и текстильные изделия, оборудование, транспортные средства. Еврокомиссия посчитала, что ограничения и стимулы, которые ввела Россия, идут вразрез с правилами ВТО и дискриминируют иностранных производителей.