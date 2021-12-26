facebook_pixel
    26 декабря 2021, 07:57

    ЕС потребовал от России почти 300 млрд евро за импортозамещение

    «Известия»: Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро за импортозамещение

    Ольга Назаркина

    Европейский союз направил жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), потребовав от России 290 миллиардов евро за введение импортозамещения. Такую политику в ЕС сочли дискриминацией европейских товаров.

    ЕС потребовал от России почти 300 млрд евро за импортозамещение

    ВТО согласилась рассмотреть претензии Евросоюза. Спор может самым крупным в истории относительно суммы компенсации, сообщили «Известия».

    В жалобе, в частности, указывается на дискриминационную, с точки зрения ЕС, оценку заявок на госзакупки. В Еврокомиссии полагают, что российские компании, связанные с государством, получают преференции и подают заявки в тендерах с заниженной стоимостью. Но после получения заказа, им все равно платят полную стоимость.

    Также ЕК указала на недовольство из-за того, что российским компаниям, которые хотят закупать за границей определенную продукцию машиностроения, нужно получить разрешение внутренней комиссии по импортозамещению. А для отечественной продукции оно не требуется.

    Вызвало несогласие и требование к национальным квотам при закупках, по которым до 90% товаров почти 250 групп должна составлять продукция отечественного производства. Среди них медицинские приборы и текстильные изделия, оборудование, транспортные средства. Еврокомиссия посчитала, что ограничения и стимулы, которые ввела Россия, идут вразрез с правилами ВТО и дискриминируют иностранных производителей.