Мир 14 марта 2023, 08:12 ЕС потратил на закупку газа в 3,3 раза больше обычного — 208 миллиардов евро Евростат: расходы ЕС на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза РИА «Новости»

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Траты Евросоюза на покупку газа в 2022 году увеличились втрое, достигнув 208 миллиардов евро. Это показали расчеты РИА «Новости», сделанные на основе данных Евростата.

Евросоюз в 2022 году преимущественно закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро. Годом ранее траты ЕС на топливо составили 62,5 миллиарда евро. Впервые за много лет основную часть средств израсходовали на сжиженный природный газ.

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Основными поставщиками СПГ в Европу стали США — 48,4 миллиарда евро. За российский газ Евросоюз заплатил за год 47,6 миллиарда евро, в том числе 16,2 миллиарда — за СПГ.

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В итоге доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ за год составила 23,4%, России — 22,8%, Норвегии — 11,9%, Алжира — 10,8%, а Катара — 7,7%.

В конце декабря 2022 года российский газ назвали причиной конфликта между Францией и Германией.