Мир 05 февраля 2023, 17:26 ЕС потерял звание содружества мирных государств из-за поддержки Украины Французский политик Филиппо заявил о разрушении базового принципа ЕС из-за Украины РИА «Новости»

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Евросоюз создавался в качестве содружества мирных государств, но после военной поддержки Украины этот принцип оказался полностью нарушен. Об этом на своей странице в Twitterнаписал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он призвал жителей страны задуматься, стоит ли оставаться в составе Евросоюза, который встал на военный путь ради поддержки Украины.

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«Кризис на Украине разоблачил лозунг „„Европа — это мир“. Европейский союз — это война, и теперь это поняли миллионы французов», — написал Филиппо.

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Политик добавил, что никто не сделал больше для выхода Франции из состава Евросоюза, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей военной истерией.

Флориан Филиппо неоднократно критиковал решения президента Франции Эммануэля Макрона за предоставление вооружений Украине. По его мнению, все это играет на руку НАТО, цель которого приблизить третью мировую войну.