Мир 01 августа 2023, 14:23 ЕС попросил Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине Представитель ЕС Массрали: Россия не должна использовать атаку БПЛА в Москве для эскалации РИА «Новости»

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Европейский союз призвал российские власти не использовать атаки дронов в Москве для эскалации боевых действий на Украине. Такое заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщил ТАСС.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

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По словам Массрали, у Евросоюза нет независимой информации о происхождении этих беспилотников и деталях случившегося. Поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие, отметила она, можно использовать исключительно для защиты территориальной целостности Украины.

Утром 1 августа стало известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. Как уточнили в Минобороны, система ПВО уничтожила два БПЛА над Наро-Фоминским и Одинцовским городскими округами Московской области, средства РЭБ подавили еще один дрон.