ЕС пообещал выделить три миллиарда евро на инвестиционную помощь для Белоруссии

Белоруссия получит от Евросоюза три миллиарда евро в качестве инвестиционной помощи, если в стране проведут «демократизацию». Ранее эту программу в ЕС заморозили.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала уточнять, что именно в ЕС понимают под демократизацией. Ее слова привел ТАСС.

«Программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Белорусскому народу также пообещал поддержку глава Евросовета Шарль Мишель. Парламентарии, по его словам, не изменят позицию, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения.

Фон дер Ляйен обратила внимание на тот факт, что ситуацию нельзя оставлять без последствий. Ответная реакция должна оказаться сильной.

«Поэтому мы решили, что будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», — подчеркнула она.

На саммите ЕС заявили о запрете белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты Европейского союза и лететь над его территорией.