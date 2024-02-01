Мир 01 февраля 2024, 17:49 ЕС пообещал Венгрии не отправлять ее средства Украине Орбан: Венгрии дали гарантии, что Украина не получит ее активы из фондов ЕС Zheng Huansong / Global Look Press

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Венгрия согласилась с решением Евросоюза о финансировании Украины, опираясь на гарантию рационального расходования средств. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам совещания с коллегами из стран ЕС.

«Мы договорились о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств, и мы получили гарантию того, что венгерские деньги не окажутся на Украине», — отметил он.

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Премьер также выразил одобрение по поводу положительной реакции рынков на решение саммита ЕС. По словам Орбана, при обсуждении вопроса о финансировании Украины в Венгрии опасались, что деньги выделят «на долгий срок и без должной проверки». Во время переговоров этот момент обсудили и устранили.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине помощи на 50 миллиардов евро. Ранее власти Венгрии препятствовали выделению денег.