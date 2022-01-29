ЕС пообещал ответить на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РФ

Отреагировать соответствующим образом на расширение Москвой списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, пообещал ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы.

МИД РФ 27 января сообщил о том, что Россия расширит список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. В новый список вошли, в частности, руководители ряда частных военных компаний (ЧВК) и некоторые политики стран-членов ЕС. В ведомстве заявили, что данное решение было принято, руководствуясь принципом взаимности и транспарентности.

«Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию», — указывается в документе Евросоюза.

Также в ЕС убеждены, что такого рода решение будет и дальше подогревать атмосферу напряженности в Европе и не поспособствует деэскалации. Евросоюз выразил сожаление по поводу объявленного решения о расширении списка.

Ранее СМИ узнали о подготовке ЕС нового пакета санкций против России. Власти ЕС в том числе рассматривают ограничение на конвертирование валюты и меры по SWIFT.