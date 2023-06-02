Мир 02 июня 2023, 17:56 ЕС пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за поддержку России ЕС пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за обход рестрикций против РФ Pxhere

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ЕС пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за обход рестрикций против России. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил ТАСС. Организация намерена убедить эти страны не поддерживать РФ.

«Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер», — сказал Мишель.

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Спецпредставитель по санкциям собирается встретиться с властями стран Центральной Азии, чтобы убедить их не помогать России. Также он должен выслушать мнение государств по поводу введения ограничений и последствий от них.

Одной из проблем при обсуждении 11-го пакета санкций стала реакция третьих стран, которые, по мнению ЕС, недостаточно стараются, чтобы воспрепятствовать обходу санкций против РФ. Евросоюз готов смягчить выдвинутые предложения ради подписания нового пакета.

Однако Россия решает проблемы, возникающие из-за западных санкций. Например, банки начали подключаться к китайской платежной системе CIPS.