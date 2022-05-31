Санкции долго не отменят, однако некоторые из них незаметно сами себя изживут. Страны начали понимать, что они действуют на всех — и на Россию, и на тех, кто их принимает. Перспективы ныне действующих ограничений оценил в колонке на «360» политолог Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Шестой пакет санкций

Казалось бы, после того как были приняты санкции, Россия должна была испугаться, выполнить все требования Евросоюза, НАТО и США. Но этого не случилось. Тогда решено было принять второй, третий, пятый, а теперь шестой пакет санкций.

Постепенно начало приходить понимание того, что санкции — вещь обоюдоострая. Пытаясь наказать Россию, авторы ограничений наказывают себя

Однако есть страны, для руководителей которых проблемы собственных граждан не имеют никакого значения. Например, Великобритания и даже Германия. Они называют это платой за свободу и призывают избирателей прекращать мыться, ходить пешком и отказываться от других важных вещей.

Есть и другие. Например, премьер-министр Венгрии признался, что сочувствует Украине, но его больше волнуют граждане своей страны. Из-за этого вдруг не получилось принять шестой пакет санкций.

Санкции не отменят

Думаю, что чем дальше, тем чаще этот вопрос будет подниматься. Политики Эстонии, например, уже объявили о необходимости принять седьмой пакет санкций. Так говорят страны, которые находятся на иждивении у Евросоюза. Они рассчитывают, что альянс решит их проблемы, и считают, что он обязан заплатить за бескомпромиссную антироссийскую позицию.

Но есть и другие государства, которые понимают, что платить придется им, и начинают считать свои деньги.

Однако на послабление санкций надеяться не стоит. Этого не будет, пока страны Евросоюза не получат разрешения из США. Все эти 10 тысяч санкций приняты, потому что штаты полагают, что именно этим кнутом они заставят Россию действовать так, как им хочется.

Причина — в Китае

Главная цель этого санкционного давления — сделать так, чтобы в грядущем противостоянии с Китаем Россия была на стороне США. Поэтому американцы будут выкручивать руки всем своим союзникам в лице Евросоюза и НАТО, а также крупным независимым государствам, таким как Индия, Пакистан и Саудовская Аравия.

США будут требовать «встать на правильную сторону истории», как они говорят

Санкции будут продолжаться еще многие годы. Надеяться на то, что их кто-то отменит, не приходится. Часть санкций «отомрет» без громких заявлений и принятия каких-то мер. Они сами по себе исчезнут, потому что будут мешать существованию многих государств. Но заявления о том, что они отменятся и их признают обоюдовредными, не будет.