Мир 30 ноября 2022, 17:09 ЕС получит адекватный ответ в случае реальной конфискации российской собственности Представитель МИД Захарова: Россия ответит ЕС в случае конфискации имущества Unsplash

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Россия предпримет адекватные ответные меры, если власти Евросоюза решатся на реальную конфискацию российской собственности, сообщила на брифинге МИД официальный представитель министерства Мария Захарова. Трансляцию выступления провели на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула — Россия в очередной раз предупредила западных партнеров о недопустимости конфискации собственности РФ и россиян за рубежом.

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«С российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», — отметила она. По ее словам, сейчас невозможно сказать, какими они будут — зеркальными или асимметричными. Захарова пообещала, что они точно будут «настоящими», а ответственность за их последствия ляжет исключительно на руководство ЕС.

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Днем 25 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские власти намерены не просто заморозить, но конфисковать активы России. По ее словам, средства следует передать на нужды Украины. Публицист Иван Новоселов назвал такие планы решением вне юрисдикции ЕС.