Мир 23 февраля 2023, 23:09 ЕС подсел на «тяжелый наркотик» в виде американского газа — Небензя Постпред России при ООН Небензя: Евросоюз подсел на дорогой сжиженный газ из США РИА «Новости»

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Темпы инфляции в Европе бьют рекорды, они уже достигли двузначных показателей, а ВВП держится у нулевой отметки. Таких результатов добился Евросоюз за год после разрыва с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации. Его слова привел ТАСС.

«Радуясь, что соскочил с „российской газовой иглы“, ЕС подсел на „тяжелые наркотики“ — дорогой американский сжиженный природный газ», — отметил Небензя.

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По его словам, европейские рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций, а энергоемкие производства «потянулись за океан» к радости американских властей. Дипломат предположил, что именно этого и хотела Америка с самого начала конфликта.

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Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин также заявлял, что Европа с момента разрыва отношений с Россией потеряла главное преимущество — энергобезопасность, напомнили в RT.

По мнению Небензи, между Россией и Западом уже полностью утрачено доверие, сообщило издание «Экономика сегодня». Возврат к прежним отношениям невозможен, считает постпред.