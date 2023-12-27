Мир 27 декабря 2023, 02:03 ЕС подготовил резервный план помощи Украине в обход блокировки Орбана FT: ЕС готовит план помощи Украине на 20 млрд евро в обход блокировки Орбана РИА «Новости»

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Евросоюз готовит резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга, это позволит обойти блокировки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сумма помощи обозначена до 20 миллиардов евро, сообщила британская газета Financial Times.

«ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана», — сообщило издание со ссылкой на источники.

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План Евросоюза включает предоставление странами ЕС гарантий бюджету, это позволит Еврокомиссии занять для Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Источники отметили, что окончательная сумма и условия еще обсуждаются. Предположительно процесс завершится к марту 2024 года.

В Евросоюзе обсудили возможность отстранить Венгрию от голосования, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Страну могут «наказать» за отказ голосовать за поддержку Украины.