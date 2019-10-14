ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе

«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую, и я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — Заявила она на совместной пресс-конференции после переговоров.

Она не стала уточнять подробности плана Киева по окончанию войны, но заметила «позитивное развитие» в этой сфере, из-за чего Евросоюз «намерен поддержать» Украину.

Как пишет газета «Известия», Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усилить антироссийские санкции, потому что, по его мнению, «Россия плохо понимает, что имеется в виду».

«Санкции — это те меры, которые Европа применяет в отношении России. Чем сильнее санкции, тем лучше Российская Федерация понимает, что мы имеем в виду — Украина и ЕС», — сказал министр.

Ранее глава МИД Украины выступил за «дожатие» России в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе путем санкционного давления.