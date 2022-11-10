Мир 10 ноября 2022, 20:03 ЕС перестанет оформлять визы россиянам по выданным в новых регионах паспортам Евросоюз решил не выдавать визы россиянам из новых регионов России и Абхазии РИА «Новости»

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Совет ЕС и Европарламент договорились о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. Речь идет о той категории населения, которая будет предоставлять на получение визы документы, выданные в четырех новых регионах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Такое сообщение появилось на сайте Евросовета.

«Российские загранпаспорта, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся от Грузии территориях, не будут приниматься в качестве действительных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — отмечено в официальном сообщении.

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Решение пока предварительное. Его должны официально одобрить члены ЕС, написал «Царьград».

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В Евросовете отметили, что российские загранпаспорта, выданные в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, «уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС».

Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов. Голосование состоялось в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в конце сентября. Большинство жителей поддержали решение о воссоединении с Россией.