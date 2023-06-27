Мир 27 июня 2023, 02:07 ЕС перешел на новый уровень экономической войны с Россией — Логвинов И.о. постпреда при ЕС Логвинов: цель 11 пакета санкций против РФ — долгосрочная блокада РИА «Новости»

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Экономическая война против России вышла на качественно новый уровень. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Он отметил, что введение 11-го пакета антироссийских санкций имеет цель перейти от быстрой стратегии к долгосрочной блокаде. Кроме этого, Евросоюз предпринимает все попытки, чтобы втянуть в это как можно больше стран.

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«Налицо переход от неудавшегося блицкрига, целью которого было заявлено нанесение России непоправимого ущерба, к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады нашего государства», — отметил Логвинов.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении компаний из Ирана, Китая, Армении, Сирии, ОАЭ и Узбекистана. Также в черный список попали попали 87 российских оборонно-промышленных предприятия.