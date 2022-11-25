Мир 25 ноября 2022, 22:09 ЕС передаст Украине трансформаторы и электрогенераторы ЕК: страны Евросоюза передадут Украине трансформаторы и электрогенераторы Unsplash

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Евросоюз решил отправить на Украину трансформаторы и два вида генераторов. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова привел ТАСС.

«Еврокомиссия готовит отправку на Украину следующих видов срочной помощи через фонд [по борьбе с природными и техногенными катастрофами] rescEU: 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии», — заявила глава ЕК.

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Она уточнила, что одного такого агрегата хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать электроэнергией среднюю или крупную больницу. Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК начала работать над формированием энергетического хаба в Польше. Его решили создать для сбора дотаций и поставок энергетического оборудования на Украину.

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Еврокомиссия попросила энергетические компании из разных стран предоставить высоковольтное оборудование.

Минэнерго Украины 23 ноября сообщило, что большая часть страны осталась без электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Позже исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве свет будут включать на два-три часа в сутки.