Мир 20 января 2023, 16:15 ЕС оценил военную помощь Украине в 10 миллиардов евро Глава Евродипломатии Баррель: военная помощь Украине от стран ЕС достигла 10 млрд евро Defense.gov

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Размер военной помощи Украине от Евросоюза и ассоциированных с ним стран достиг 10 миллиардов евро. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что если суммировать всю поддержку, которую страны Европы оказали Украине, включая средства на поддержку экономики и гуманитарную помощь, то этот показатель приближается к 50 миллиардам евро.

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«Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал, <...> но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к 59 миллиардам евро», — заявил Боррель.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-союзники передать Украине любые виды вооружений, о которых страна попросит. Такое заявление она сделала во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она добавила, что рассчитывает на участников заседания контактной группы по Украине на базе Рамштайн. По словам фон дер Ляйен, украинским военным сегодня нужны все современные виды оружия и тяжелой боевой техники.