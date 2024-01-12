Мир 12 января 2024, 13:12 ЕС отправит три эсминца в Красное море, чтобы остановить нападения хуситов EUobserver: ЕС готов отправить корабли в Красное море для защиты торговых судов Unsplash

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Евросоюз намерен к марту отправить минимум три военных корабля в Красное море для защиты торговых судов от атак йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщило издание EUobserver.

«Чтобы быть эффективным, целью формирования сил должно быть как минимум три эсминца или фрегата ПВО с многоцелевыми возможностями», — указано в предложении дипломатической службы ЕС.

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Миссия Евросоюза сосредоточит свое внимание на Баб-аль-Мандебском проливе. Хуситы — шиитская политическая и военная организация, контролирующая северный Йемен — несколько недель запускают беспилотники и ракеты по коммерческим судам в Красном море.

Ранее Вооруженные силы США и Великобритании ударили по объектам хуситов в районах Йемена. Россия жестко осудила обстрелы территории, назвав их пренебрежением международным правом. Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад уверен, что США и Великобритания стремились отвлечь внимание от нападения Израиля на сектор Газа. Ранее организация публично заявила, что их нападения направлены на подрыв способности Израиля вести международную торговлю и получать оружие.