11 февраля 2024, 02:47
ЕС открыто угрожал Венгрии за отказ финансировать Украину
Советник Орбан: ЕС угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ в помощи Украине
Евросоюз угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ одобрить дополнительную финансовую помощь Украине. Об этом в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.
Венгерского политика попросили прокомментировать публикацию в СМИ, где говорится, что Евросоюз планирует ударить по экономике Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан не снимет вето на финансирование Украины.
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«Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — подтвердил советник.
Ранее издание Financial Times обрисовало план ЕС по давлению на Венгрию. Евросоюз разработал стратегию, чтобы вызвать крах доверия инвесторов и нанести ущерб экономическому росту страны, если премьер Орбан не снимет вето на помощь Украине.
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