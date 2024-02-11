Мир 11 февраля 2024, 02:47 ЕС открыто угрожал Венгрии за отказ финансировать Украину Советник Орбан: ЕС угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ в помощи Украине РИА «Новости»

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Евросоюз угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ одобрить дополнительную финансовую помощь Украине. Об этом в интервью австрийскому изданию Exxpress рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

Венгерского политика попросили прокомментировать публикацию в СМИ, где говорится, что Евросоюз планирует ударить по экономике Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан не снимет вето на финансирование Украины.

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«Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — подтвердил советник.

Ранее издание Financial Times обрисовало план ЕС по давлению на Венгрию. Евросоюз разработал стратегию, чтобы вызвать крах доверия инвесторов и нанести ущерб экономическому росту страны, если премьер Орбан не снимет вето на помощь Украине.