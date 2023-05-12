Мир 12 мая 2023, 08:35 ЕС отдаст десятки миллионов евро на модернизацию транспортной инфраструктуры Украины Евросоюз потратит 45 миллионов евро на модернизацию метро Харькова Pxhere

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Европейский союз выделит миллионы на модернизацию метрополитена в Харькове и на организацию нужной для этого инфраструктуры. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на тендерную документацию ЕС.

Расчетная совокупная стоимость такого контракта составит 45 миллионов евро. Речь идет о сумме до вычета налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

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На модернизацию уйдут деньги из бюджета Европейского инвестиционного банка. Это государственная структура Евросоюза, которая должна оказывать финансовую помощь экономически отстающим европейским регионам.

Планируется закупить для Харькова поезда и всю необходимую для функционирования подземки инфраструктуру. Из документов следует, что для метрополитена приобретут основные запасные части, расходуемые и подверженные износы запасные части, оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта поездов. Также средства уйдут на обучение персонала и ведение документации.