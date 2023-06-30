Мир 30 июня 2023, 17:40 ЕС отдал Украине весь резерв своего бюджета до 2027 года Глава ЕК дер Ляйен: ЕС отдал Украине резерв бюджета до 2027 года на сумму 30 млрд евро Unsplash

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Еврокомиссия для оказания помощи Украине истратила все резервные средства бюджета ЕС — 30 миллиардов евро на период до 2027 года. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщил ТАСС.

«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС 30 миллиардов евро для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи», — сказала она.

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Урсула фон дер Ляйен отметила, что средства киевскому режиму предоставили из так называемой подушки безопасности. По ее словам, сейчас бюджет ЕС истощен, поэтому поставлен вопрос, каким образом поддерживать Украину дальше. Глава Еврокомиссии добавила, что в ближайшее время министры финансов обсудят вопрос дополнительных взносов.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на военную помощь Украине. Его пополнят на 3,5 миллиарда евро.