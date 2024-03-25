Мир 25 марта 2024, 15:12 ЕС остановил сотрудничество с Россией по безопасности Петер Стано: ЕС остановил сотрудничество с РФ по безопасности Unsplash

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Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине, в том числе по линии безопасности. Однако не исключено его возобновление, заявил представитель дипломатической службы ЕС Петр Стано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стано подчеркнул, что европейские власти осуждают теракт в Красногорске.

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«Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет», — добавил он.

Теракт в Crocus City Hall, который произошел 22 марта, осудили в военно-политическом блоке НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также негативно высказался об атаке на посетителей подмосковного развлекательного комплекса. Он назвал произошедшее «отвратительным нападением».