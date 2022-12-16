Мир 16 декабря 2022, 11:43 ЕС ослабит санкции для части российского бизнеса — СМИ EUobserver: ЕС ослабит санкции для бизнеса из РФ, связанного с химией и удобрениями Unsplash

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Евросоюз ослабит санкции в отношении российских бизнесменов, компании которых связаны с химией и удобрениями, написало EUobserver со ссылкой на дипломатические источники. Страны ЕС смогут при необходимости размораживать деньги некоторых предпринимателей для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку. В список попали Андрей и Александра Мельниченко, Андрей Гурьев, Дмитрий Мазепиг, Вадим Мошкович и Вячеслав Кантор.

Издание напомнило, что пока их активы заморожены и им запрещено выдавать визы. Однако соглашение, которого, по данным портала, удалось достичь в четверг, изменит ситуацию.

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При этом ЕС намерен продолжать санкционную политику по отношению к России. Литва и Польша предложили пересматривать перечень антироссийских ограничений ежегодно.

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В девятый пакет санкций попали почти 200 физических лиц. Кроме того, расширился список продукции, которую не будут ввозить в Россию из ЕС.