Мир 28 февраля 2023, 12:58 ЕС ошибся в эффективности нового пакета антироссийских санкций Представитель МИД Захарова: ЕС ошибся в эффективности нового пакета антироссийских санкций

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Европейский союз вновь ошибся, прогнозируя эффективность 10-го пакета санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захарова. Ее слова привели в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях „удушающих“ санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий „пакет“ все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал», — подчеркнула дипломат.

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Она высказала мнение, что ограничение в торговле с РФ только навредит ЕС. Ведь таким образом Евросоюз еще больше станет зависим от своих конкурентов, экономический суверенитет сообщества окажется «убит».

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Захарова отметила, что расширением санкций Европа нарушает принцип свободы передвижения, записанный в документах ОБСЕ. Также в ЕС, по ее словам, отрицают один из ключевых постулатов демократии — свободу волеизъявления и свободу выбора. Такие действия еще раз показывают двойные стандарты Запада, заключила представитель МИД России.