ЕС оказался неготовым к отказу от российского газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что у Евросоюза нет плана по отказу от топлива из РФ. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Боррель отметил, что нефть заменить не очень сложно. Источников этого топлива достаточно много. Боррель заявил, что гораздо больше проблем возникнет после отказа от российского газа.

Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», сказал он.

О скором отказе от топлива из РФ заявлял глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова процитировал RT. 4 мая он заявил, что после запрета импорта газа и нефти из РФ Европа освободится от российского энергетического ига.

ЕС готовится ввести шестой пакет антироссийских санкций. Ранее европейские политики сообщали, что готовы запретить импорт российских энергоносителей. Однако сегодняшнее заявление Борреля подставило эти заявления сомнение.