ЕС официально принял экономические санкции против Белоруссии

Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Заявление об этом было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Пакет секторальных экономических санкций был введен, в частности, против финансового сектора, экспорта калийных удобрений и продуктов нефтепереработки.

Помимо этого Евросоюз запретил импортировать Белоруссии товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Под запрет попали также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата телефонной связи и интернета.

Ограничения ввели и против банковского сектора. Согласно санкциям, Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать госпроекты Белоруссии. Также для правительства республики и финансовых организаций страны ограничивается доступ к рынкам ЕС.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза приняли четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В черный список попали восемь компаний. Среди них — МАЗ, «Белаз», ЗАО «Новая нефтяная компания», а также 78 физических лиц.

В их числе — президент и председатель совета директоров нефтяной компании «Русснефть» и глава совета директоров холдинга «Сафмар» Михаил Гуцериев, бизнесмен Алексей Олексин, а также сын президента республики Дмитрий Лукашенко.

Одновременно ограничительные меры против Белоруссии ввели Канада, США и Великобритания.

Поводом для введения санкций стала экстренная посадка самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которой в аэропорту был задержан сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии.