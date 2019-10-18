ЕС одобрил санкции против Турции
Страны Евросоюза пришли к согласию по вопросу санкций против Турции. Как пишет ТАСС, главы государств и правительств ЕС поддержали санкционный режим предложенный Советом ЕС от 14 октября.
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Ограничительные меры будут введены из-за буровых работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Такое решение было принято и озвучено в ходе первого дня саммита Евросоюза в Бельгии, пишет «Газета.ru».
Совет ЕС отметил, что решения Европейского союза отражает солидарность с Никосией.
Санкции применят в отношении тех физических и юридических лиц, которые несут ответственность за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, или тем, кто причастен к этой деятельности.