ЕС одобрил санкции против Турции

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Ограничительные меры будут введены из-за буровых работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Такое решение было принято и озвучено в ходе первого дня саммита Евросоюза в Бельгии, пишет «Газета.ru».

Совет ЕС отметил, что решения Европейского союза отражает солидарность с Никосией.

Санкции применят в отношении тех физических и юридических лиц, которые несут ответственность за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, или тем, кто причастен к этой деятельности.