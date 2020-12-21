ЕС одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer
Во время брифинга представитель агентства сообщил, что препарат получил временное регистрационное удостоверение. Вакцину рекомендовали использовать для людей старше 16 лет. Препарат американской компании Pfizer и немецкой BioNTech теперь будут применять в странах Евросоюза.
В середине декабря вакцину разрешили использовать в США. После прививания были зафиксированы пять случаев аллергической реакции. Куратор по вопросам коронавируса в Министерстве здравоохранения США Питер Маркс отметил, что специалисты будут детально разбирать информацию о побочных эффектах. При этом предварительной причиной аллергии назвали вещество полиэтиленгликоль, входящей в состав препарата.
За все время пандемии в мире зафиксировали более 76 миллионов случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 17 миллионов случаев инфицирования. В России положительные результаты тестов получили более двух миллионов человек.