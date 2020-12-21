ЕС одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer

Использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech разрешили на территории Евросоюза. Такое решение приняло Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Во время брифинга представитель агентства сообщил, что препарат получил временное регистрационное удостоверение. Вакцину рекомендовали использовать для людей старше 16 лет. Препарат американской компании Pfizer и немецкой BioNTech теперь будут применять в странах Евросоюза.

В середине декабря вакцину разрешили использовать в США. После прививания были зафиксированы пять случаев аллергической реакции. Куратор по вопросам коронавируса в Министерстве здравоохранения США Питер Маркс отметил, что специалисты будут детально разбирать информацию о побочных эффектах. При этом предварительной причиной аллергии назвали вещество полиэтиленгликоль, входящей в состав препарата.

За все время пандемии в мире зафиксировали более 76 миллионов случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 17 миллионов случаев инфицирования. В России положительные результаты тестов получили более двух миллионов человек.