Мир 12 сентября 2023, 15:45 ЕС обвинили в попытке полного закрытия въезда россиянам Постпредство России при ЕС заявило о попытках сделать невозможным въезд россиян РИА «Новости»

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Разъяснения Еврокомиссии о запрете ввоза на территорию ЕС принадлежащих россиянам машин — попытка полностью закрыть въезд для туристов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство России при ЕС.

В ведомстве напомнили, что в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований для россиян, а теперь и запрет на автомобили сделали въезд в соседние страны невозможным.

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Европейская комиссия на минувшей неделе опубликовала разъяснение действующих санкций в отношении России. В ведомстве заявили, что ограничения распространяются на все автомобили, зарегистрированные в стране. В этой связи россияне не могут въезжать на личном транспорте в страны Евросоюза.

Также запрет распространяется на личные вещи российских туристов, включая предметы личного пользования, куда вошли ноутбуки, смартфоны, одежда и средства гигиены.

После Еврокомиссия призвала таможенников стран Евросоюза не злоупотреблять ограничениями и не мешать ввозу личных вещей россиян, если они не имеют высокой стоимости и не попадают под определение «предмет роскоши». При этом чиновники подчеркнули, что каждая страна примет решение по ввозу вещей россиян в индивидуальном порядке.