ЕС обвинили в политизации вопроса признания российских вакцин от коронавируса

Европейский союз намеренно политизирует вопрос одобрения российских вакцин от коронавируса. Возможно, что за этим стоят фармацевтические гиганты. Таким мнением в интервью газете «Известия» поделился постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

«Политизируется он (вопрос с российскими вакцинами — прим. ред.) как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России. Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — отметил постпред.

Чижов не исключил, что за этим стоят мировые фармацевтические гиганты со своими финансовыми интересами. По словам собеседника издания, сейчас они оказывают серьезное влияние на мировую экономику. Постпред напомнил, что РФ предоставляет другим государствам не только саму вакцину, но и технологию ее производства, поэтому российские препараты сейчас производят за границей.

Накануне Еврокомиссия признала действующими цифровые сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где людей прививают российской вакциной от SARS-CoV-2 «Спутник V».