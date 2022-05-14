ЕС обвинили в двойных стандартах из-за санкций против России

Введенные антироссийские санкции показывают двойные стандарты ЕС в вопросах вмешательства в экономику. Такое мнение выразила историк Вероника Сушова-Сальминен в колонке для Časopis argument.

Санкции, которые применяются западными странами, по ее мнению, являются политическим инструментом. Использование этих ограничительных мер подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию Соединенных Штатов и их союзников, отметила Сушова-Сальминен.

Она отметила, что сейчас мы видим, что политические решения «с невероятной скоростью вмешиваются в экономику» и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому, как заметила автор колонки, тот факт, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать является неправдой.

«Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают. Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты», — написала Сушова-Сальминен.

Как указала автор материала, хоть правительства западных стран и считают уместным перекладывать ущерб от санкций против РФ на плечи местных жителей, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, поскольку эти действия нарушили бы законы рынка.