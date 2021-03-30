ЕС обвинил Китай и Россию в объединении против Запада

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал дружбу Китая и России. Сближение Москвы и Пекина, по его мнению, основано на отвержении демократических ценностей.

«РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять „западному миру“, будущий геополитический ландшафт многополярного мира непрост», — написал он в своем блоге.

Он напомнил, что глава МИД Сергей Лавров недавно встречался с китайским коллегой Ван И, где министры заявили о желании укрепления технической независимости от западных стран. При этом глава евродипломатии считает, что Китай имеет экономическое превосходство над Россией. Он отметил, что Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада. Китай может похвалиться второй экономикой мира. Пекин важный партнер как для ЕС, так и для США. Боррель предположил, что движет странами.

«Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество», — заявил он.

Энергетические ресурсы, по мнению Борреля, ключевые аспекты отношений Москвы и Пекина. Китаю требуется нефть и газ, которые есть у России, а Москве расширение рынка сбыта энергоресурсов.