ЕС обсудит нефтяные санкции против России из-за частичной мобилизации | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Мир

23 сентября 2022, 07:40

ЕС обсудит нефтяные санкции против России из-за частичной мобилизации

Bloomberg: ЕС обсудит введение потолка цен на нефть из России из-за частичной мобилизации

Читать 360tv в

Объявление частичной мобилизации в Евросоюзе расценили как новый повод ввести потолок цен на российскую нефть. Агентство Bloomberg сообщило об активизации обсуждения этого вопроса.

«Члены ЕС стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть. Это стремление усилилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации войск», — предупредили источники агентства.

Реклама

Скорее всего, предел цен на нефть включат в новый пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия вынесет его на обсуждение. Однако нет гарантий, что его все-таки примут, так как не все страны поддержали эту идею. Санкционные решения требуют единогласия, а в нынешней ситуации достичь его особенно сложно — у каждой страны ЕС свои потребности в энергоресурсах.

Реклама

Ближайшая встреча на эту тему состоится в выходные. Представители стран обсудят с Еврокомиссией не только потолок цен на нефть, но и дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов экономики.

Евросоюз может устранить главное препятствие для принятия новых антироссийских санкций — правило единогласия по вопросам внешней политики и безопасности. Политики предложили отменить его полностью или ограничить, чтобы лишить страны права вето.

Санкции

Нефть

Евросоюз

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама