ЕС обсудит нефтяные санкции против России из-за частичной мобилизации | 360°

Мир 23 сентября 2022, 07:40 Поделиться Telegram

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Viber ЕС обсудит нефтяные санкции против России из-за частичной мобилизации Bloomberg: ЕС обсудит введение потолка цен на нефть из России из-за частичной мобилизации РИА «Новости»

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Объявление частичной мобилизации в Евросоюзе расценили как новый повод ввести потолок цен на российскую нефть. Агентство Bloomberg сообщило об активизации обсуждения этого вопроса.

«Члены ЕС стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть. Это стремление усилилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации войск», — предупредили источники агентства.

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Скорее всего, предел цен на нефть включат в новый пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия вынесет его на обсуждение. Однако нет гарантий, что его все-таки примут, так как не все страны поддержали эту идею. Санкционные решения требуют единогласия, а в нынешней ситуации достичь его особенно сложно — у каждой страны ЕС свои потребности в энергоресурсах.

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Ближайшая встреча на эту тему состоится в выходные. Представители стран обсудят с Еврокомиссией не только потолок цен на нефть, но и дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов экономики.

Евросоюз может устранить главное препятствие для принятия новых антироссийских санкций — правило единогласия по вопросам внешней политики и безопасности. Политики предложили отменить его полностью или ограничить, чтобы лишить страны права вето.

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