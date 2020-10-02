ЕС объявил начало действия санкций против белорусских чиновников

Санкционный список Евросоюза против 40 белорусских чиновников официально начал действовать. Об этом сообщила глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы ввели в действие сегодня черный список [против Белоруссии] на 40 имен», — заявила Мишель. Цитату привел ТАСС.

При этом глава Европейского совета отметила, что под санкции не попал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По ее словам, причиной этому стало желание ЕС «продолжать диалог» с Минском.

Ранее МИД Белоруссии сообщил о вводе с 2 октября ответные санкции против Евросоюза. Министерство подчеркнуло, что Евросоюз «ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций». Опубликовывать ответный список Белоруссия не стала в соответствии со сложившейся дипломатической практикой.

Белоруссия попала под ограничительные меры после проведения президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набравший 80,1%. Он обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. В итоге на улицы стали выходить недовольные граждане. Протестующие требовали отставки Лукашенко и проведения новых выборов.