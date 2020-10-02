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    02 октября 2020, 15:31

    ЕС объявил начало действия санкций против белорусских чиновников

    Дарья Бунякова

    Санкционный список Евросоюза против 40 белорусских чиновников официально начал действовать. Об этом сообщила глава Европейского совета Шарль Мишель.
    ЕС объявил начало действия санкций против белорусских чиновников

    «Мы ввели в действие сегодня черный список [против Белоруссии] на 40 имен», — заявила Мишель. Цитату привел ТАСС.

    При этом глава Европейского совета отметила, что под санкции не попал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По ее словам, причиной этому стало желание ЕС «продолжать диалог» с Минском.

    Ранее МИД Белоруссии сообщил о вводе с 2 октября ответные санкции против Евросоюза. Министерство подчеркнуло, что Евросоюз «ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций». Опубликовывать ответный список Белоруссия не стала в соответствии со сложившейся дипломатической практикой.

    Белоруссия попала под ограничительные меры после проведения президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набравший 80,1%. Он обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. В итоге на улицы стали выходить недовольные граждане. Протестующие требовали отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

    Новости SMI.FM