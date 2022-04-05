ЕС объявил 19 сотрудников российского постпредства при организации персонами нон грата

В Евросоюзе 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС стали персонами нон грата. Им вменили причастность к несоответствующей дипломатическому статусу деятельности.

Решение в ЕС вынесли на основе позиции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитической службы союза.

«В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — сказано в документе.

Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова 5 апреля пригласили для того, чтобы озвучить вынесенный вердикт.

Евросоюз также анонсировал пятый пакет антироссийских санкций. Одной из мер станет запрет российским судам на заход в порты стран ЕС.