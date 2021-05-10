ЕС не захотел обострять отношения с Россией

Страны Евросоюза не хотят дальнейшего обострения отношений с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Он отметил, что пока в повестке нет вопроса о высылке российских дипломатов, как того просила Чехия.

«Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о дальнейших отношениях Москвы и Брюсселя обсудят на саммите Евросоюза, который пройдет 25 мая. Он не исключил, что лидеры европейских стран могут обратиться в Еврокомиссию для анализа отношений с Россией, как это было с Турцией. Но пока никаких предпосылок для обострения отношений с Москвой нет.

Отношения России и Евросоюза испортились после обвинений со стороны Чехии и Болгарии о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах. Москва обвинений не признала. В марте Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян. В ответ МИД запретил въезд в страну восьми чиновникам Евросоюза, в том числе председателю Европарламента Давиду Марии Сессоли.