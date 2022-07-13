«ЕС не вводил эмбарго». Пушков объяснил реакцию Германии на претензии Украины по «Северному потоку»
Пушков объяснил реакцию Германии на претензии Украины по возвращению турбины «Северного потока»
Германия отвергла возмущение Украины на возвращение турбины для «Северного потока», потому что Евросоюз не вводил газовое эмбарго. Канада неверно истолковала санкции «по недомыслию», заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для «Северного потока» было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход», — написал он.
Он напомнил, что Германия, как и Евросоюз в целом, не вводила санкции на поставки российского газа, а только обсуждала такую возможность. Даже те страны, которые все-таки ввели эмбарго, продолжили закупать его в разных формах.
Германия отправила турбину для газопровода на ремонт в Канаду, которая не вернула ее, объяснив действием санкций. Из-за этого пришлось сократить мощности «Северного потока» до 40%. Однако проблему решили, и 14 июля оборудование отправят обратно в Германию, а затем в Россию. Узнав об этом, МИД Украины вызвал посла Канады, а президент Владимир Зеленский назвал такое решение неприемлемым.