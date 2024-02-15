Мир 15 февраля 2024, 12:06 ЕС не станет продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину Евросоюз не захотел продлевать транзит российского газа через Украину РИА «Новости»

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Европейский союз не заинтересован в продлении договора о транзите газа из России через Украину. Об этом на заседании Европарламента сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, написало агентство Reuters.

«Мы не заинтересованы в продлении действующего трехстороннего соглашения о транзите российского газа, которое истекает в конце 2024 года», — заявила она.

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Вице-премьер Александр Новак отмечал, что российская сторона не вела переговоры о продлении соглашения транзита газа ни с одной из сторон. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова продолжат сотрудничество с использованием других маршрутов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о достижении договоренности с Украиной по подаче газа России через территорию республики. Однако позднее эти сведения опровергли в правительстве Украины.