«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка», — приводит ее слова издание «Взнляд».

Кальюлайд указала, что Германия содействует Эстонии в возвращении застрявших на немецко-польской границе жителей. Однако, по ее словам, это результат двусторонних переговоров, а не действий ЕС.

Она уверена, что Европейской комиссии сейчас не удается выполнять свою центральную функцию.