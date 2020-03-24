    24 марта 2020, 11:18

    ЕС не справляется со своей основной функцией — президент Эстонии о коронавирусе в Европе

    Анастасия Кременчугская

    Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, считает, что Евросоюз не выполняет свою основную роль. А именно — не обеспечивает функционирование единого рынка. Об этом написал ТАСС.

    «Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка», — приводит ее слова издание «Взнляд».

    Кальюлайд указала, что Германия содействует Эстонии в возвращении застрявших на немецко-польской границе жителей. Однако, по ее словам, это результат двусторонних переговоров, а не действий ЕС.

    Она уверена, что Европейской комиссии сейчас не удается выполнять свою центральную функцию.