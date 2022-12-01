Мир 01 декабря 2022, 19:09 ЕС не сможет конфисковать активы России в пользу Украины — СМИ WSJ: ЕС не передаст Украине замороженные активы ЦБ России по техническим причинам Pixabay

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В Евросоюзе признали, что не смогут конфисковать ранее замороженные активы ЦБ России для последующей передачи Украине, сообщила газета The Wall Street Journal. Журналисты уточнили, что изъять российские средства невозможно из-за действия принципа государственного иммунитета.

Авторы материала отметили, что о невозможности конфискации в ЕС объявили 30 ноября. Некоторые страны оказывали давление на руководство Евросоюза, но там не смогли найти способ вывода российских средств. Вместо этого там предложили создать фонд, в который будут отчислять доходы от пользования ликвидными активами. Полученные деньги захотели направить на помощь Украине.

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Если европейские политики отважатся на реальную конфискацию собственности России и россиян, страна выступит с адекватным ответом, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Пока нельзя говорить о том, какие именно меры предпримут, но они точно будут настоящими, подчеркнула она. По ее словам, это приведет к определенным последствиям, но нести ответственность за это будут в ЕС.

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