Мир 31 августа 2023, 18:51 ЕС не смог разблокировать новый транш военной помощи Украине Боррель: ЕС не смог разблокировать новый транш военной помощи Украине РИА «Новости»

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Евросоюз не смог разблокировать новый транш из Европейского фонда мира для выделения военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, возможно, это получится сделать на следующей неделе, сообщил ТАСС.

«К сожалению, новый транш все еще заблокирован», — констатировал Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС.

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Отдельно он обратил внимание на то, что ЕС не рассматривает никакие мирные предложения, кроме так называемого плана Зеленского.

Говоря о дальнейшей поддержке Украины, Боррель сообщил, что предельный размер военной помощи в ближайшие четыре года составит 5 миллиардов евро в год.

«Наше предложение — потолок в 20 миллиардов евро, пять миллиардов евро каждый год следующие четыре года», — уточнил Боррель.