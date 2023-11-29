Мир 29 ноября 2023, 13:22 ЕС не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года — Евросовет Шарль Мишель: ЕС не выполнит обещания по поставке Украине миллиона снарядов Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Европейцы не смогут выполнить обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится еще несколько месяцев, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter.

«Это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы», — заявил он.

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Сложившаяся ситуация говорит о необходимости более серьезного подхода к оборонной промышленности ЕС, подчеркнул Мишель.

Глава Евросовета также сообщил, что страны ЕС пока не достигли согласия по началу переговоров о вступлении Украины в объединение. По этому вопросу неоднократно отрицательно высказывалась Венгрия.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих государств в Евросоюз при выполнении ряда условий, сообщил RT. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, украинская сторона исполнила почти все необходимые требования.