Мир 13 февраля 2024, 19:48 ЕС не понравился ответ Азербайджана на обстрел со стороны Армении Боррель подверг критике ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией РИА «Новости»

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Действия Азербайджана, предпринятые в ответ на обстрел со стороны военных Армении, в ЕС сочли непропорциональным ответом. На это указал глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого процитировало РИА «Новости».

В ходе выступления в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном он рассказал об обсуждении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Стороны затронули в том числе недавнее ЧП на границе.

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«Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональным», — подчеркнул Боррель.

Он пояснил свою позицию тем, что заявление армянского Минобороны проигнорировали, и пообещал устроить расследование произошедшего. Боррель также указал на необходимость «дистанцировать» силы Армении и Азербайджана, к тому же на этом давно настаивают в ЕС.

Азербайджанские пограничники 13 февраля провели «операцию возмездия» и уничтожили армянский боевой пост. В Минобороны Армении заявили о гибели четырех военнослужащих.