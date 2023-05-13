Мир 13 мая 2023, 13:38 ЕС не обсуждал вступление Украины на встрече с Кулебой Боррель: главы МИД на встрече с Кулебой не обсуждали членство Украины в ЕС РИА «Новости»

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Главы МИД стран Евросоюза на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не обсуждали вопрос о вступлении государства в содружество. Об этом на брифинге сообщил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«Вопрос вступления Украины в содружество на встрече с Дмитрием Кулебой мы не обсуждали», — сказал Боррель.

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Он также с одобрением отнесся к поставкам украинским военным дальнобойного оружия.

«Россия бьет по Украине с очень большого расстояния, поэтому Украине необходимо такое же оружие», — сказал он.

Планы Германии по передаче Украины нового пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро глава евродипломатии тоже приветствовал. Боррель заметил, что только в Артемовске ВСУ необходимо по тысяче снарядов ежедневно, и призвал нарастить темпы поставок ракет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна рассчитывает вступить в ЕС в ближайшие два года.