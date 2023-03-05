05 марта 2023, 20:33
ЕС не нашел доказательств поставок оружия России из Китая
Глава ЕК Дер Ляйен: у Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России
Евросоюз пока не может предоставить доказательства, что Китай занимается поставкой оружия России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировали на сайте немецкого правительства.
«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — отметила она.
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Введение санкций против Китая в случае поставки оружия фон дер Ляйен назвала «гипотетическим» вопросом. Ответ на него поступит в том случае, если это станет реальностью.
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Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что правительство Китая публично пообещало не поставлять оружие в Россию. Нарушение этих заверений грозит серьезными последствиям для страны.
Немецкие власти подчеркнули, что, несмотря на гарантии властей Китая, «нужно сохранять осторожность и продолжать наблюдение». По словам Шольца, КНР по-прежнему сотрудничает с Россией, хотя оба государства развиваются разными путями.
Ранее МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, в нем стороны конфликта призвали прекратить боевые действия.
Германия
Россия
Евросоюз
Китай
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