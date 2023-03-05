Мир 05 марта 2023, 20:33 ЕС не нашел доказательств поставок оружия России из Китая Глава ЕК Дер Ляйен: у Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России rawpixel

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Евросоюз пока не может предоставить доказательства, что Китай занимается поставкой оружия России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировали на сайте немецкого правительства.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — отметила она.

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Введение санкций против Китая в случае поставки оружия фон дер Ляйен назвала «гипотетическим» вопросом. Ответ на него поступит в том случае, если это станет реальностью.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что правительство Китая публично пообещало не поставлять оружие в Россию. Нарушение этих заверений грозит серьезными последствиям для страны.

Немецкие власти подчеркнули, что, несмотря на гарантии властей Китая, «нужно сохранять осторожность и продолжать наблюдение». По словам Шольца, КНР по-прежнему сотрудничает с Россией, хотя оба государства развиваются разными путями.

Ранее МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, в нем стороны конфликта призвали прекратить боевые действия.