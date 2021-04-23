ЕС назвал условия для полноценного диалога с Россией

Нормальный диалог на высоком уровне России и Евросоюза возможен при выполнении РФ положений минских соглашений по Украине. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Таким образом он прокомментировал возможность диалога между ЕС и Россией по вопросам безопасности после взыскивания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» РФ в отношении европейских стран.

«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», — сказал Сано. Его процитировало РИА «Новости».

По словам представителя ЕС, Москва в последнее время ведет себя так, будто бы не заинтересована в конструктивном диалоге с Евросоюзом.

Ранее Жозеп Боррель заявил о непропорциональном ответе России на высылку из Чехии российских дипломатов. Он осудил действия Москвы. По его мнению, РФ должна отказаться от деятельности, «которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит ее международным обязательствам». При этом Боррель заметил, что напряженность в отношениях России и Евросоюза нарастает по разным направлениям.