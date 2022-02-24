ЕС назвал «угрозой тысячам жизней» обращение глав ЛНР и ДНР за помощью к РФ

Просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные РФ, указывают на еще один опасный шаг против суверенитета Украины. Об этом написал в своем Тwittеr глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней», — подчеркнул Боррель.

Ранее стало известно, что главы признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении «агрессии с стороны вооруженных сил Украины». По их мнению, вмешательство России позволит избежать жертв среди мирного населения и предотвратит гуманитарную катастрофу в Донбассе.

Глава европейской дипломатии призвал Россию вздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушили призвал власти Украины добровольно отвести войска от линии соприкосновения в Донбассе. Иначе, по его мнению, ситуация «пойдет вразнос».